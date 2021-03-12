هنا الزاهد تثير الجدل بكشفها عن معاناتها مع أحمد فهمي في ليلة الدخلة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو للقاء للفنانة المتألقة هنا الزاهد تحدثت من خلاله عن ليلة زفافها مع زوجها الفنان أحمد فهمي والتي أثارت جدلاً واسعاً.

ومن خلال اللقاء، قالت الفنانة هنا الزاهد إنّ زوجها الفنان أحمد فهمي قال لها يوم الزفاف أنه يريد أن ينام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق.

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وتابعت الفنانة هنا الزاهد: «كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح».

وذكرت: «لم أر يوم عدل من يوم جوازي»، مضيفةً: «أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف».

وقالت: «شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجي، بسبب شعوري بالوحدة بدون والدتي، وشقيقاتي، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتي الجديدة».