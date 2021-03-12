فيفي عبده تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو تتحدث فيه عن مرضها ودخولها في غرفة الإنعاش وصولا لإعلان موتها عبر وسائل التواصل.

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ويُذكر أن الفنانة الاستعراضية فيفي عبده قد قالت حرام كده أنا بحب الرقص كثيرا ولا أستطيع الجلوس بدون رقص.

ووعدت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده جمهورها خلال جلسة علاج طبيعي إنها ستعود قريبا لتمتعهم برقصها المثير على شاطئ البحر كما كانت تفعل في الفترة الاخيرة قبل أن تفقد قدرتها على الوقوف على رجليها وتصاب بشبه شلل.

يذكر أن فيفي عبده كشفت، في الأسبوع الأول من يناير الماضي، وللمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها “أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب”.