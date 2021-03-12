مغني مهرجانات يهدد رامز جلال ويطالبه بعدم إذاعة حلقته في «رامز مريض نفسي»

عدن - ياسمين عبد العظيم - مفاجأة مدوية كشف عنها مغني المهرجانات علي قدورة، حيث اتهم الفنان رامز جلال بتعمد تشويه صورته أمام الجمهور، مطالبًا إياه بعدم نشر حلقته في برنامج المقالب الخاص به.

ومن خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالب علي قدورة إدارة برنامج المقالب «رامز مريض نفسي»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في الموسم الرمضاني 2021، بعدم إذاعة حلقته لعدم استجابته لمونتاج بعض اللقطات من حديثه أثناء المقلب.

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وقال علي قدورة في الفيديو: «أنا روحت برنامج رامز مريض نفسي واتصورت وروحت من غير أي فلوس عشان بحب الشخصية دي وبعدين اتضح إن فيه حاجات ماكنتش عايزها تتذاع وهما هيذيعوها».

وأردف: «وأنا مخدتش فلوس مع إن فيه ناس أخدت فلوس، بس أنا عايز من إدارة البرنامج الحلقة بتاعتي ماتتذاعش، مش عايزها تتذاع، عشان بعد كدا هجيب رامز جلال ذات نفسه وأعمل فيه مقلب».

وأضاف متحدثًا بلهجة تهكم: «أنت فينك ياعم مش شايفني ليه، ولا هي إدارة البرنامج بتكلمني وأنا مش واخد بالي ولا إيه، هو أنا مش مطرب برضه بتاع مهرجانات ولا إيه، يعني أعمل إيه».