قصة أغرب زيجة في الوسط الفني.. بدأت بمشهد اغتصاب وانتهت بمساومة على الطلاق

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد قصة زواج الفنانة نورا والفنان الراحل حاتم ذو الفقار واحدة من أشهر الزيجات في الوسط الفني وإثارتها للجدل على حد سواء، وذلك نظرًا للمشاكل التي تخللتها.

بدأت قصة الحب بين الفنانة نورا والفنان حاتم ذو الفقار في فيلم «عنتر شايل سيفه»، وتحديدا حين جمع بينهما «مشهد الاغتصاب»، وكان هذا المشهد هو أول خيط في قصة حبهما.

أول تعليق من والدة طفلة المعادي حول الواقعة

أول ظهور لأسرة المتحرش بطفلة المعادي.. وهذا أول تعليق لهم على الواقعة

وفي حفل زفاف حضره الكثيرون من نجوم الوسط الفني احتفل حاتم ذو الفقار ونورا بزواجهما، ولم تدم زيجتهما طويلًا حتى بدأت تدب المشكلات والأزمات الطريق إليهما، وهنا أصرت على طلب الطلاق، رافضة كل المحاولات للصلح، وأنها لم تعد قادرة على أن تواصل حياتها معه.

فى تلك الأثناء كانت العيون كلها تركز على رد فعل “حاتم” الذى فاجئ الكل بمساومة غريبة لإنهاء الطلاق، حيث طلب من نورا أن تدفع 30 ألف جنيه مقابل توقيع أوراق الطلاق، وهو ما تم بالفعل، ليكون الزواج الأغرب فى الوسط الفني بحسب الكثيرين.