في بث مباشر – اتفرج انكشاف صدر صافيناز بالكامل – وهكذا تداركت الأمر

شكرا لقرائتكم خبر عن في بث مباشر – انكشاف صدر صافيناز بالكامل – وهكذا تداركت الأمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة والراقصة الشهيرة صافيناز ، إلى موقف محرج للغاية، بعد سقوط فستانها من منطقة الصدر وانكشاف صدرها بشكل فاضح أمام الجمهور خلال أدائها رقصة في حفل خاص على أغنية شعبية.

وعلى الرغم من الموقف إلا أن صافيناز ، نشرت الفيديو عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، والذي يظهر تكرار الواقعة خلال رقصها حيث ينزلق الفستان من عند منطقة الصدر، إلا أنها تداركت الأمر بشكل طريف.

وأثار الفيديو جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبها البعض باحترام الجمهور وتغطية جسدها، بينما شجعها البعض على الاستمرار.