شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – وفاة عادل إمام .. شقيقه يكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرض الفنان الكبير عادل إمام لوعكة صحية شديدة، جعلته يعاني من صعوبة في التنفس الأمر الذي دفع أسرته إلى نقله لإحدى المستشفيات ووضعه على جهاز تنفس صناعي و توفى على اثرها.

وخرج شقيقه المنتج عصام إمام، للرد على هذه الأنباء التي انتشرت على السوشيال ميديا مطمئنًا الجمهور على صحة “الزعيم”، ونفى في تصريحات لوسائل إعلام، ما تردد عن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

كما أعرب عن استيائه الشديد من تداول هذه الأخبار التي وصفها بـ”المغلوطة”، مؤكدا أن عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض، مضيفاً: “الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً”.

وناشد الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراعاة شعور أسرته.