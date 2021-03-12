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للكبار فقط – اتفرج سما المصرى وفنان مشهور بدون هدوم نهائيا فى البانيو

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت ، صورة لها من البانيو بجانب صورة كان الفنان أحمد فهمي نشرها لنفسه وهو فى البانيو ايضا .

وعلقت سما ، على الصور : ايه يا حماده ؟؟هندخل علي شغل بعض باه ولا ايه؟؟ احمد فهمي عايز يعمل اغراء لما انت تعمل اغراء انا اعمل ايه ياروحي؟؟ ماتسيبنا ناكل عيش ياقلبي.هتعمل كوميدي وإغراء كمان؟؟ طب انا اعمل ايه طيب ..

وتابعت “انت فنان حلو وأمور ومز اه بس انا امز منك برضو وسكسي عنك برضو..والبانيو دا شغلتي انا برضو.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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