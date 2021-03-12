شكرا لاهتمامكم بخبر قصة أغرب سر في حياة ميرنا جميل.. ومفاجأة بشأن جنسيتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة الشابة ميرنا جميل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث بدأ الجميع يسأل عن المعلومات الشخصية الخاصة بالفنانة الشابة.

ومن الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون عن الفنانة ميرنا جميل أنها اردنية الجنسية وليست مصرية وأنها تعتنق الديانة المسيحية.

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منذ ظهورها الأول نجحت الفنانة ميرنا جميل في أن تحوز على إعجاب المشاهدين وأصبحت ذات شهرة كبيرة ولها جمهور كبير أيضا.

والفنانة المتألقة ميرنا جميل من مواليد 25 يونيو عام 1992، وهي من أصول مصرية إلا أنها تحمل الجنسية الأردنية لأنها وولدت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقضت هناك مدة طويلة بسبب عمل والدها.

بعد إكمال تعليمها الثانوي عادت الفنانة ميرنا جميل إلى مصر وواصلت دراستها، بعدما تخرجت بدأت في البحث عن فرصة تدخلها عالم الشهرة والفن.

درست ميرنا جميل بكلية اللغات والترجمة، وعملها هو الرسم فهو هوايتها الأصلية قبل أن تبدأ في التمثيل، حيث انتقلت إلى مجال التمثيل والفن مصادفة وعملت على تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، وتمكنت من إقناع الجمهور بها وبموهبتها.

بدأت ميرنا العمل في التمثيل ودخول عالم الشهرة والفن عبر المسرح عام 2014م، حيث قامت بالمشاركة في مسرحية “بعد الليل” حيث أنه أول عمل تشارك فيه، وكان من بطولة الفنان محمود الليثي والنجم نور قدري والفنانة دينا حسن وتوني ماهر.

وبعد ذلك قدمت الفنانة ميرنا جميل دور البطولة في مسرحيتها الثانية “أبو جزمة بنفسجي” من إخراج هشام عطوة ومن بطولة نهال عنبر وإيمان السيد وياسر الطوبجي، ولكنها ظهرت جيدا عقب ظهورها على شاشات التلفزيون عبر حلقات برنامج ساترداي نايت بالعربي النسخة العربية عن البرنامج العالمي الشهير (Saturday Night Live)، والذي تتلخص حكايته في أن يقوم عدد من النجوم المشهورين بضيافة النجوم الذين يقومون بفن المحاكاة والتقليد باحترافية عالية، ويقدمون المقاطع الكوميدية واللقطات الساخرة عبر الفقرات التي يجهزها الفريق.

ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عنها أنها كنت مرتبطة عاطفيًا بفنان شاب شهير، إلا أن قصة الحب لم تكتمل، وذلك بسبب خلافات، ولكن الأغرب ما قالته في أحد اللقاءات التليفزيونية، حيث قالت إن «فستان» كان سبب الخلاف بينهما.

وأضافت إنها كانت برفقة هذا الفنان واعترض على الفستان الذي كانت ترتديه مما تسبب في مشادة بينهما افترقا على إثرها.