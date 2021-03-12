تفاصيل اكتشاف جثة فنانة عربية شهيرة متعفنة داخل منزلها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت السلطات السورية اليوم الجمعة، العثور على جثة الفنانة والإذاعية الشهيرة أمينة شعبان في منزلها، وذلك بعد مرور عدة أيام من وفاتها، بحسب بلاغ تلقته من الجيران.

بدأت الواقعة ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في العاصمة السورية دمشق، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، وعلى الفور توجهت وحدة أمنية إلى محل البلاغ، ليُفاجئ المحققون بالفنانة أمينة شعبان جثة هامدة في منزلها.

بحسب تقارير سورية، فقد أكد المحققون أن جثة الفنانة أمينة شعبان وجدت في منزلها بعد وفاتها بأكثر من 4 أيام، وكانت في بداية حالة تعفن.

أمينة هي ابنة أحد مؤسسي الإذاعة السورية، وذلك في خمسينيات القرن الماضي، وكان والدها رافضا لدخولها مجال الغناء، إلا أنها تحايلت عليه ودخلت مجال التمثيل وكانت لها مشاركات مسرحية، وغنّت فيها العديد من الألوان الغنائية، وبعد رحيل والدها توجهت إلى الغناء بأغنية «بلدي أنا».

أمينة شعبان قدمت عددا من الأغنيات المصرية خلال تواجدها بالقاهرة، خلصة في سبعينات القرن الماضي.