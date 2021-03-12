هنا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بإطلالة جريئة أبرزت جمالها، وذلك من خلال ما نشرته.

وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها هنا شيحة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بفستان جريء على شكل بالطو باللون الأسود، مزود بأكمام بها فتحات كبيرة.

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وارتدت الفنانة هنا شيحة في الصور التي انتشرت على مواقع التواصل بفستان تميزت قصته بفتحتين من عند الساق وسبعة من عند الصدر وبه جيوب، ونسقت معه بوت طويل باللون الأسود، وأسفله شراب شفاف ومعه كلاتش في يدها باللون الذهبي.

واعتمدت إكسسوارات مكونة من نظارة شمسية سوداء وحلق كبير، واخترات مكياجاً قوياً وروج باللون اﻷحمر الناري، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة “شيحا” هو مسلسل “اتفرج عيان” وكانت تشارك بطولته مع النجم حسن الرداد.