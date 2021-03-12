دينا داش تواصل جرأتها وتنشر صورة من البانيو بدون ملابس (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصلت اليوتيوبر الشهيرة دينا داش إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها عدة صور جديدة من شهر العسل، والذي تقضيه في جزر المالديف.

ومنذ تصدرها التريند على مواقع التواصل، تحرص البلوجر دينا داش على مشاركة متابعيها بصور وفيديوهات من يومياتها في شهر العسل الذي تقضيه في المالديف بعضها بمفردها وأخرى مع زوجها في لقطات رومانسية.

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وآخر الصور التي نشرتها دينا داش، كانت تلك الصورة التي ظهرت فيها داخل حوض استحمام (بانيو) مزين بالورود والعطور بينما تخضع لجلسة يوجا تتأمل خلالها الـview أمامها من فندق إقامتها وزوجها.

وفي وقت سابق، ظهرت دينا داش مع عريسها في لقطات رومانسية على الشاطئ، وفي صور أخرى وهما بملابس البحر.. وكتبت «في الجنة» بالإنجليزية «in heaven».