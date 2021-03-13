عمرو دياب يتعرض لموقف محرج أمام الجمهور.. اتفرج لحظة سقوطه على المسرح

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرض الفنان المتألق عمرو دياب لموقف محرج، وذلك خلال إحيائه إحدى الحفلات الخاصة في القاهرة.

ووفقًا لما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير عل مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سقط الفنان المتألق عمرو دياب على المسرح أثناء غنائه أحدث أغنياته «يا أنا يا لاء».

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ووفقًا لما جاء في الفيديو، فقد أحيا الهضبة عمرو دياب إحدى الحفلات الخاصة بإحدى شركات التطوير العقاري بالقاهرة، وقدم عمرو دياب عددا كبيرا من أبرز أغانيه.

يذكر أن عاد النجم عمرو دياب إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبي وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.

حيث ينشغل دياب خلال الفترة الحالية بالتجهيز لجولة غنائية جديدة وحفلات فنية في مصر والعالم العربي لموسمي الربيع والصيف.