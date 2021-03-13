شكرا لقرائتكم خبر عن ’’أفخاذ’’ نسرين طافش على السرير ولعت السوشيال ميديا – اتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعدما ظهرت في آخر إطلالاتها، عادت الفنانة الجميلة، نسرين طافش، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء التواصل صورة من آخر جلسة تصوير حضرتها الفنانة الحسناء، حيث ظهرت جالسة على السرير بوضعية وصفت بالمثيرة.

وظهر قوام نسرين طافش “أفخاذها” مكشوفًا تمامًا وهو ما حذا بأحد المتابعين إلى الانفجار غضبًا وكيل الشتائم الغير لائقة على صفحة الفنانة الشخصية.

وتفاعل الجمهور بقوة مع إطلالة نسرين طافش وهبوا إلى الدفاع عنها أمام أحد المتابعين الذي يبدوا أنه ممن يقفون ضد الجمال والرومانسة، على حد تعبير أحد المحبين لطافش.

جدير بالذكر ان طافش كانت قد ظهرت في بطولة مسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني في السنة الجارية وحاز العمل على نسبة مشاهدات عالية وقت عرضه

ويشار الى ان طافش شاركت في موسم 2019 في بطولة مسلسل مقامات العشق كما شاركت في بطولة فيلم نادي الرجال السري.