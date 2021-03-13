طلب منها ثمن الطلاق.. نورا وحاتم ذوالفقار قصة أقصر زواج رغم الحب الكبير.. صور نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - جاء زواج الفنانة المعتزلة نورا من الفنان حاتم ذو الفقرا تتويجا لقصة حب كبيرة جمعت بينهما.

كان الزواج من أشهر الزيجات الفنية في حقبة الثمانينات لكن النهاية كانت الطلاق وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على كل المنتمين للوسط الفني.

مجلة ألوان أجرت تحقيقا في 11 مايو عام 1985 ذكرت فيه أن نورا اكتشتفت شخصية أخرى في حاتم غير التي عرفتها منذ الأيام الأولى للزواج.

ظهر هذا التباعد بينهما عندما دعتهما الإعلامية سلمى الشماع في برنامجها زووم كأحدث زوجين في الوسط الفني.

ذكرت المجلة أن أفراد الأسرة تدخلوا لحل المشاكل بينهما لكن نورا صرخت أنها لا تطيقه ثم طلبت الطلاق وكادت محاولات الأسرة أن تنجح لكن حاتم فاجئها بطلب ثمن الطلاق ما جعلها توافق وتصر عليه وبسبب هذه المشكلة ألغي نور الشريف حفل عيد ميلاده التاسع والثلاثين.

صور الخطوبة والزفاف التي امتلئت بها صفحات المجلات كانت تبشر بزواج عمره طويل ولكن حدث العكس فلم يدم الزواج إلا خمسة أشهر ودفعت نورا الكثير من مالها ليتم الطلاق حيث حصل حاتم على مبلغ ثلاثين ألف جنيه وكان نور الشريف وسيد فرغلي شهودا على الطلاق وهما أيضا اللذين شهدا على عقد الزواج.