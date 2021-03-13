ميريام فارس تثير الشكوك حول حقيقة وضعها الصحي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة ميريام فارس الشكوك حول صحتها بعد ردها على تغريدة وصلتها عبر حسابها على تويتر

ميريام فارس أجابت أنها تتمنى الصحة في تغريدة على إحدى المتابعات التي سألتها ماذا تريدين أيضاً من الحياة؟.

واعتبر البعض أن جواب ميريام فارس هو تأكيد منها أنها تعاني من مرض معين، وأنها لم تتخلص حتى الآن من تداعيات الأزمة الصحية التي عانت منها خلال الأعوام الماضية، في حبالها الصوتية.

يأتي ذلك بعد ظهور تغير واضح في صوتها خلال لقاءاتها التلفزيونية أو الفيديوهات التي تنتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ميريام فارس التي تلازم بيتها وتمضي وقتها مع طفليها جايدن ودايف، لا تمارس أي نشاط فني، بل تكتفي بتصوير بعض الإعلانات بين فترة وأخرى، وهي لم تطرح أي عمل جديد لها منذ نحو 3 أعوام وكانت آخر اعمالها أغنية بعنوان “قومي”، كما طرحت بعدها “حبيبي سعودي”.