والد سعد لمجرد يدعم ابنه بعد تطورات قضيته في فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشر عبدو البشير والد الفنان سعد لمجرد صورة لإبنه وهو يضحك، عبر حسابه على “إنستجرام”، داعياً له بالطمأنينة وراحة البال وأن يبعد عنه كل مكروه، بمؤزارة ودعم محبيه له في السراء والضراء.

عبدو البشير علق على صورة إبنه سعد “ولدي الغالي الله يدوم عليك هذا الضحكة الجميلة،،والله يبعد عليك كل مكروه،، والله يزرع في قلبك الطمأنينة وراحة البال،، ودعوات محبيك وعشاق فنك معك في السراء والضراء”.



دعوات عبدو البشير لإبنه جاءت بعد أن أخذت قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي منعطفاً خطيراً، إذ قررت محكمة الإستئناف إعادة الملف إلى محكمة الجنايات، حيث تبين للقاضي أن تهمة لمجرد ينطبق عليها توصيف الإغتصاب والتعنيف والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاماً، وذلك بعد أن كان قاضي التحقيق قد أسقط هذه الجناية عن المجرد لعدم كفاية الأدلة.

يشار إلى أن آخر أعمال سعد لمجرد كانت أغنية “يالغادي وحدو” التي تحقق نجاحات كبيرة وقياسية.