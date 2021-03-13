أحلام تنشر لأول مرة صورة والدها الراحل وتدعو لأمها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة أحلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” صورة لوالدها الراحل وتمنت الرحمة والمغفرة ولوالدتها الصحة وطول العمر.

أحلام علّقت:” اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضه من رياض الجنه واجعل هذه الايام المبروكه خير ايامه واحسنها يارحيم واكتب طوله العمر ل والدتي وعائلتي واحبائي يارب جمعة مباركة “.

وكانت أحلام قد نشرت مقطع فيديو وهي تستقبل زوجها مبارك الهاجري بعد غيابه لمدة عام.

وعلّقت أحلام على الفيديو: ” ااااااه يا بومحمد الغالي سنه كامله ما شفتك … نورت قلبي وبيتك ومكانك الحمد لله الحمد لله ياااااااااه نورت قلبي يا حبيبي الحمد لله الحمد لله”.

ونال الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل أصدقاء أحلام ومتابعيها وتمنوا لها ولزوجها السعادة والهناء والحياة الجميلة .