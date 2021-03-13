شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – شاهد هيفاء وهبي تفتح رجليها بإطلالة ملتهبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سلسلة واظبت عليها، ظهرت الفنانة اللبنانية مجددًا بإطلالة وصفت بالصاعقة والمغرية من خلال ظهورها من سيارتها الرياضية.

وشاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستقرام” صورة ظهرت فيها مرتدية بنطال جينز ضيق جدًا ونظارات سوداء، فاتحة رجليها بشكل مغري، بحسب احد المتابعين.

وأرفقت الفنانة هيفاء وهبي تعليقًا جاء فيه : “لتعليقات المبرمجة والوحـشية تحت صورنا وفيديوهاتنا وخصوصا اللي بالعربي إذا دلت على شيء فهو انو أصحابها ناس أوسخ من الوسـاخة، وثقتهم بنفسهم صفر”، في إشارة إلى أحد المتابعات التي وصفتها بـ “العاهرة”.

وتفاعل الجمهور كثيرًا مع إطلالة الفنانة وهبي وتغزلوا بملامحها ودافعوا عنها في حملة استهدفت اطلالاتها الاخيرة ووصفها بانها تستهدف نشر الفجور بين الشباب.

وما لفت ايضًا، حذاء هيفاء وهبي الذي كان محطة جدل بينهم، وكانت أبرز التعليقات تتساءل عن سعر الحذاء الذي ارتدته من ماركة ” Amina muaddi” وفق ما وصفه البعض بالغريب.

ليتبين بأن سعره 1589دولار أمريكي ويتوفر منه اللون الأسود والبني الفاتح والبترولي وفق مواقع أزياء مختصة.