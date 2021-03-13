دينا داش تتخطى كل الحدود وتنشر صورة برفقة زوجها في السرير (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت خبيرة التجميل واليوتيوبر دينا داش حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت دينا داش عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صور جديدة برفقة زوجها من داخل غرفة نومهما في أحد الفنادق بجزر المالديف.

وظهرت دينا داش في الصور برفقة زوجها على السرير مما تسبب في حالة من الجدل وتوجيبه انتقادات لها بسبب تعدمها الظهور بإطلالات وأوضاع غير لائقة.

وكانت دينا داش قد نشرت في وقت سابق عدة صور جديدة من شهر العسل، والذي تقضيه في جزر المالديف.

وآخر الصور التي نشرتها دينا داش، كانت تلك الصورة التي ظهرت فيها داخل حوض استحمام (بانيو) مزين بالورود والعطور بينما تخضع لجلسة يوجا تتأمل خلالها الـview أمامها من فندق إقامتها وزوجها.