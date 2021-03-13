من اوضة نومها – شاهد أروى جودة بقميص النوم الاسود الشفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن من اوضة نومها – أتفرج أروى جودة بقميص النوم الاسود الشفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة أروى جودة، السوشيال ميديا، بنشرها صورة في احدث ظهور لها، مرتدية قميص نوم باللون الأسود.

وشاركت أروى جودة، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت النجمة أروى جودة، في الصورة التي نشرتها، بقميص نوم باللون الأسود، من أمام المرايا، وعلقت كاتبة: “يتطلب منك حب الذات أن تكون صادقًا بشأن اختياراتك الحالية وأنماط تفكيرك وأن تقوم بممارسات جديدة تعكس قيمة الذات، كارولين كيرك”.

ويذكر أن اسم الفنانة أروى جودة تصدر مؤشر البحث على موقع البحق الشهير “جوجل”، بعد ما انتشر لها مقطع فيديومسلسل “هذا المساء”، الذي جمعها مع الفنانين محمد سليمان وإياد نصار.

وعلقت النجمة أروي جودة على الفيديو المنتشر لها مع محمد سيلمان وإياد نصار، حيث استقبلته بالضحك والنكات، قائلة: “أنا عمالة أضحك من بعد ما شوفت الفيديو، وبصراحة ده يعتبر أفضل حاجة حصلت لي من فترة كبيرة، مسلسل “هذا المساء”، يعتبر أقرب الأعمال إلى قلبي، ومبسوطة بالعمل مع المخرج المتميز تامر محسن، حرص على تقديم المسلسل في أحسن صورة، واهتم بكل تفاصيله”.