شكرا لقرائتكم خبر عن من غير حمالة الصدر – اتفرج رانيا يوسف بينت كل البضاعة قدام الناس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها وجمهورها بنشر مجموعة صور جديدة نالت بها إعجاب الكثيرين على “السوشيال ميديا”.

وظهرت رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بإطلالة جريئة رياضية مرتدية بنطلون من اللون الأصفر وتوب أسود.

وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تتغزل بها مثل: “جامدة، حلويات مصر، أسطورة الحلاوة، وبحبك، وروعة، والجمال كله، وغيرها.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هو الجزء الثالث من مسلسل “الآنسة فرح” الذي يعرض حاليًا عبر منصة اتفرج VIP الإلكترونية وشاشة قناة MBC 4 الفضائية.

ويشارك رانيا يوسف في البطولة مجموعة من النجوم ومنهم: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وتامر فرج، ومحمد كيلاني، وعارفة عبد الرسول، وهبة عبد العزيز، ومريم الخشت، وجيلان علاء، وآخرين