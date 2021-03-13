شكرا لقرائتكم خبر عن بجلد الثعبان .. اتفرج صافيناز بملابس فاضحة تكشف المستور وتزلزل انستجرام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد لها على حسابها الرسمي على انستجرام، وهي تؤدي رقصة لها في إحدى الحفلات.

وكالعادة، ظهرت صافيناز بملابس فاضحة للغاية تكشف عن مفاتنها، حيث ارتدت بنطلون جلد ثعبان ضيق جدا كشف عن جسدها، بالإضافة لحمالة صدر فقط بالأعلى.

ولاقى الفيديو إعجاب الجميع وأبدوا إنبهارهم برقص صافيناز وبجمال مظهرها.

يذكر أن الراقصة صافيناز أعلنت منذ أيام طلاقها من زوجها بسبب خيانته لها بالنظر لنساء أخريات.