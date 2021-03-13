بعد سنوات من الغياب.. لن تصدق كيف أصبح شكل وفاء مكي ومفاجأة بشأن ارتدائها الحجاب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أول ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، اثارت الفنانة المعتزلة وفاء مكي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة المعتزلة وفاء مكي مع الفنان إدوارد في برنامج «القاهرة اليوم»، والمُذاع عبر فضائية «أوربيت»، حيث ردت على بعد الانباء المتداولة عنها خاصة قصة ارتدائها الحجاب.

دينا داش تواصل جرأتها وتنشر صورة من البانيو بدون ملابس (اتفرج)

قصة أغرب سر في حياة ميرنا جميل.. ومفاجأة بشأن جنسيتها

وقالت وفاء مكي إن بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة لها وهي بالحجاب واعتقد البعض انها ارتدته.

وقالت وفاء مكي إن الأمر لم يكن حقيقيًا وإنما صورة انتشرت ولا تعرف أصلها ولكن بعد ظهورها مؤخرا تنفى هذه الشائعة.

ويُذكر أن تلك الحلقة تمثل أول ظهور للفنانة وفاء مكي بعد قضائها عشرة سنوات في السجن بعد اتهامها بتعذيب خادمتها.

وكانت الفنانة وفاء مكي قد وُلدت في 12 مايو 1963، وهي حاصلة على دبلوم تجارة.

بدأت مسيرتها الفنية منذ الثمانينات من القرن العشرين بالمشاركة في عدة أعمال منها «بوابة المتولي»، و«الراية البيضا» لتشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

وفي العام 2001 تحولت الفنانة وفاء مكي من نجمة صاعدة الى متهمة بسبب تعذيب خادمتها وهو الامر الذي أسفر عن حبسها لمدة 10 سنوات خلف القضبان.