تفاصيل خناقة لبنى ونس ومحمد رمضان.. وتفجر مفاجأة: «ضرب ابني بقنبلة حقيقية»

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجرت الفنانة لبنى ونوس مفاجأة صادمة بشأن الحادث الذي تعرض له ابنها الفنان الشاب يوسف عمر، حيث أعلنت عن إصابة نجلها الممثل الشاب يوسف عمر بحروق خطيرة، وذلك خلال مشاركته في أحد الإعلانات للفنان محمد رمضان.

وأكدت الفنانة لبنى ونس أن ابنها الممثل الصاعد يوسف عمر تعرض لإصابات خطيرة بحروق أثناء مشاركته في إعلان جديد للفنان محمد رمضان.

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وعن تفاصيل الأزمة، قالت الفنانة لبنى ونس: «الاستهتار وصل لدرجة تخوف، وصل لحد أرواح الناس، يوسف ابني كان بيصور إعلان امبارح، والإعلان ده المفروض فيه أكشن».

وأضافت: «تخيلوا الأكشن ده يعني قنبلة حقيقية!!! حطوا تحت ابني قنبلة تحته حقيقية انفجرت فيه، ستر ربنا إنه تأخر بعد الأكشن لحظة، والقنبلة انفجرت مع أكشن الحمد لله».

وتابعت الفنانة لبنى ونس: «الحمد الله على كل شيء، يوسف عنده حروق فظيعة وودانه تعباه من إمبارح وصداع شديد وجروح في أماكن حساسة، لكن نقول برضو الحمد لله».

لبنى اتهمت مصمم المعارك عصام الوريث بأنه السبب فيما حدث لابنها، وأكدت أنه لم يؤمن نجلها ولم يبلغه بحقيقة الأمر «الحمد لله ابني ربنا حفظه لكن ده هايتكرر مع ناس تانية إذا ما اتعاقبش».