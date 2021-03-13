شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. هيفاء وهبي تهز أردافها وتستعرض جسدها بوصلة رقص فاضحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل فريق عمل الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بعيد ميلادها أثناء التحضير لعمل ما، ونشرت هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أثناء تلقيها المفاجأة، من دون علمها مسبقاً بالمفاجأة.

وظهرت هيفا وهبي في الفيديو وهي ترتدي فستاناً باللون الزهري ومن قماشة اللاتيكس، وتتوسط العديد من البالونات، وحضر لها فريق الإعداد قالباً كبيراً من الحلوى مزيناً باسمها وبصورتها مع باقات من الورود.

وعلّقت هيفا وهبي على الفيديو قائلة: “مفاجأة الإحتفال في عيد ميلادي أثناء التصوير شكراً لكم جميعاً”.

وانهالت التعليقات على الفنانة هيفا وهبي من جانب المتابعين، الذين تمنوا لها عيداً سعيداً.