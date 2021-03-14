والدة ياسمين صبري تحقق رقم قياسي جديد في السباحة وهذا ما فعله أبوهشيمة معها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حققت والدة الفنانة ياسمين صبري رقم قياسي جديد في مسابقة 100 متر سباحة حرة.

نسرين استطاعت الحصول على ميداليتين ذهبيتين وحرص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تدعيم نجاحها.

والدة ياسمين صبري نشرت صورة لها عبر حسابها على تطبيق إنستقرام بصحبة مجموعة من الميداليات التي استطاعت تحقيقها في مسابقة مصر للسباحة في دورتها القصيرة.

وكشفت والدة ياسمين صبري عن فوزها بميداليتين بعد أن نجحت في تحطيم رقم قياسي في سباق الـ 100 سباحة حرة.

وحرص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على التفاعل بالإعجاب على ما نشرته والدة زوجته ياسمين صبري في خطوة اعتبرها البعض مساندة وتشجيع لها على النجاحات التي استطاعت تحقيقها في مسابقة السباحة.

وكانت والدة ياسمين صبري قد حققت 3 ميداليات ذهبية واثنتين فضيتين بالمسابقة الوطنية المصرية في السباحة لمسافة الـ200 متر، بذلك تعلن تحطيمها الرقم القياسي لمسافة الـ200 متر في نوفمبر الماضي.

ونشرت الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير انستقرام، وعلقت على فوزها قائلة: “اليوم فُزت بـ3 ميداليات ذهبية و2 فضية، وحطمت الرقم القياسي لـ200 متر حر في المسابقة الوطنية المصرية، وأتطلع إلى المزيد من الميداليات”.