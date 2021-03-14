محامي رانيا يوسف يرد على تصريحات نزار الفارس ويكشف معلومات جديدة عن الحوار المثير للجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد محامي الفنانة رانيا يوسف على تصريحات الإعلامي العراقي نزار الفارس حول التصالح معها بشرط تقديم الاعتذار للتنازل عن الدعوى المرفوعة ضدها منه بتهمة التهشير وزعمه تقاضيها أموالاً مقابل الظهور معه في الحلقة.

طارق العوضي، محامي رانيا يوسف أكد أنه لا يوجد أي محاولة للتصالح حتى الآن بين رانيا يوسف ونزار الفارس حتى يقوم الإعلامي يوضع شروط للقبول أو الرفض

واستنكر المحامي تصريحات نزار الفارس قائلاً:”محدش طلب منه يتنازل عن القضية”، وأكد على أن رانيا يوسف لم تحصل على أموال مقابل ظهورها معه في البرنامج.

وتابع :”لو أخذت أموال فهذا حقها، لكن هذا لم يحدث، ولو معاه دليل يثبت إنها أخدت فلوس يطلعه، ومفيش حد بيدي حد 100 دولار بدون إيصال”، ولفت إلى أن رانيا يوسف هي من سدد قيمة إيجار مكان التصوير الذي تم فيه الحوار معها داخل أحد الفنادق في القاهرة.