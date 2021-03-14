شرط قانوني يهدد ظهور رامز جلال في رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضاع قانونية باتت تهدد ظهور الفنان رامز جلال في رمضان خلال الموسم الجديد من برنامجه.

رفضت نقابة الإعلاميين في مصر التظلم الذي تقدم به الفنان رامز جلال وأكدت أنه لم يشرّع وضعه حتى الآن ولم يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

وكان رامز جلال، قد تقدم بالتماس على القرار الذي كانت قد أصدرته النقابة في شهر رمضان الماضي بمنع ظهوره، حينما كان يقدم برنامج “رامز مجنون رسمي”، لافتا إلى أن النقابة رفضت هذا الالتماس، وبالتالي لا يحق له الظهور في شهر رمضان المقبل حتي تقنين وضعه.

وكان محامي رامز جلال قد أكد أن ما يقدمه رامز لا يعد برنامجا كالبرامج الحوارية التي تخضع لقوانين نقابة الإعلاميين، لكن النقابة قررت في رمضان الماضي، منع ظهور رامز جلال في أي وسيلة إعلامية، وتبين أنه غير مسجل أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام.

وكان أشرف عبدالعزيز، محامي رامز جلال، أكد عقب صدور قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال في شهر رمضان الماضي، أن البرنامج ترفيهي، وأن رامز ممثل وليس إعلاميا، مشيرا إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2016 أوضح أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.