نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلادها وغياب طارق العريان يثير التساؤلات

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت عارضة الأزياء نيكول سعفان، بعيد ميلادها الـ 30 وسط عدد من أصدقائها وغياب المخرج طارق العريان عن الظهور في الصور.

نيكول نشرت عدداً من صور الاحتفال بعيد ميلادها على حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام حيث ارتدت فستان أحمر اللون وكان أمامها كعكة عيد الميلاد وعلقت عليها مؤكدة سعادتها بكافة الخطوات التي مرت بها خلال سنوات حياتها خاصة الفترة الأخيرة منها.



وعبرت نيكول سعفان عن امتنانها لكل ما مرت به، وقالت :”عيد ميلادي الثلاثين، أشكركم على كل الدروس وكل الحب، وكل الذكريات التي جلبتها لي في العشرينات من عمري، أنا ممتنة للخير والشر لأن هذا هو ما يعنيه بالنسبة لي”.

وحرصت نيكول سعفان على توجيه الشكر لكل من قدم لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها، متابعة :”الدخول في عقد جديد لا يمكنني الانتظار لرؤية ما سيأتي، شكراً لك على كل التمنيات التي أحبها”.

ولم يظهر المخرج طارق العريان، خلال الصور المنشورة لحفل عيد ميلاد نيكول سعفان مما أثار التساؤلات حول حرصه عن الابتعاد عن الأضواء بعد الأزمة التي سببتها أول صورة لهما في احتفال الكريسماس وتعليق الفنانة أصالة طليقته برسالة موجعة.

واعتبر الجمهور أن عدم التقاط نيكول سعفان الصور مع طارق العريان خلال حفل إطلاق عطر عمرو دياب تأكيداً لحرصهما الابتعاد عن الأضواء رغم تواجدهما معاً في دبي وحضور الحفل.