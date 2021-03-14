شكرا لقرائتكم خبر عن شوف – رانيا يوسف لبست الاحمر الضيق ونزلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة رانيا يوسف، على حسابها الشخصي بموقع التدوينات المصغرة “تويتر”، فيديو لها وهي ترقص بعد فوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية والمقامة بقطر خلال الفترة الحالية .

علقت رانيا، على الفيديو، قائلةً: ” لما الأهلي بيلعب الدنيا بتحلو..مبروك الأهلي”.

رانيا يوسف، هي ممثلة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

">February 11, 2021