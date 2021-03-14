شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. مافعله عادل إمام مع هنا الزاهد وجعلها تقفز من فوق السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفنانين تداول لقاء مع الفنانة المصرية هنا الزاهد تحدثت فيه عن تجربتها الفنية مع الزعيم عادل إمام.

وكشفت الفنانة الشابة هنا الزاهد عن رد فعلها فور علمها إنه وقع عليها الاختيار لتشارك في بطولة مسلسل “مأمون وشركاه” مع الفنان عادل إمام.

وقالت هنا الزاهد خلال وجودها ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “بوضوح” إنها تلقت اتصالاً هاتفياً من فريق إنتاج المسلسل لتقوم على الفور بالقفز على السرير من شدة فرحتها، فور إخبارها بأنه ستكون مع الزعيم في عمله الجديد.

وأكدت هنا الزاهد على أن تجربتها مع الزعيم عادل إمام رائعة، وإنها حتى الآن غير مصدقة إنها شاركته العمل بالفعل.