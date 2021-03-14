شكرا لقرائتكم خبر عن الملبن حضر – اتفرج ياسمين صبري على البحر بالبكيني فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة مسربةانتشرت للفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي المايوه البكيني جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور انتشرت وأكد البعض أنها للفنانة الشابة لكن الصور كانت بعيدة عن الوجه لدرجة جعلت من الصعب التعرف على صاحبة البكيني.

ياسمين صبري من جانبها نفت في تصريحات خاصة لمجلة الجميلة صلتها بهذه الصور مؤكدة أنها لا تعرف عنها شيئاً.

وأكدت أنها حريصة على الظهور أمام جمهوها بمظهر لائق، وطالبت الفنانة الشابة الصحافة بتوخي الدقة في نشر الأخبار والصور والتأكد من صحتها؛ لأن مثل هذه الشائعات تضر كثيراً بأصحابها.\

وكان رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة ياسمين صبري عبر عن استيائه من تفاعل السوشيال ميديا مع حياته الخاصة.

وفحوار مع موقع “المصري اليوم” ورداً على سؤال “كيف ترى تفاعل الـ«سوشيال ميديا» مع حياتك الخاصة؟ قال أبو هشيمة “يؤلمني لكن لا أهتز”.

وأضاف “ما يسعدني أكثر إن الناس تهتم بعملي ونجاحاتي في الصناعة، ولما يكون انتقادي بناء أستمع، إنما لمجرد الهدم أمشي في طريقىي وأشتغل، وأنا شخص تحاربت لكن متصالح مع نفسي.

وأصبح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حديث صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواجه من الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل/ نيسان الماضي، في واحدة من أشهر زيجات الوسط الفني.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي.