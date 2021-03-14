للكبار فقط – اتفرج تسريب مشهد إباحي محذوف من مسلسل البرنس

شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – تسريب مشهد إباحي محذوف من مسلسل البرنس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد محذوف من مسلسل “البرنس” أدته الممثلة المصرية ​روجينا​ التي كانت تؤدي في العمل شخصية “فدوى”.

المشهد قامت الرقابة بحذفه، حيت تظهر روجينا وهي تكشف عن ساقيها أثناء زيارة “فدوى” إلى منزل أهل زوجها “فتحي” الذي أدى دوره الممثل المصري أحمد زاهر وخلال هذا المشهد تتعرف على والدته وأفراد العائلة قبل أن تهم بالمغادرة وتطلب من “ياسر” أي الممثل المصري محمد علاء أن يوصلها، فترفع العباءة الخاصة بها وتخبرهم بأنها تخشى أن تنزلق على الدرج بسبب الكعب العالي الذي ترتديه.

وخاضت روجينا الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “البرنس” الذي شارك في بطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحمد فيهم وإدوارد وأحمد داش ومحمد مهران وريم سامي ورحاب الجمل ومحمد علاء وأحلام الجريتلي ونور اللبنانية وصفاء الطوخي، وغيرهم من نجوم الدراما المصرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي .