حاولت الانتحار بسبب فشل العلاقة.. قصة أول حب في حياة ناهد شريف

عدن - ياسمين عبد العظيم - قبل دخولها الوسط الفني حاولت الفنانة الراحلة ناهد شريف الانتحار وكان ذلك في يوم 20 أغسطس عام 1958، بسبب فشل علاقتها العاطفية مع أحد أثرياء الفيوم.

عاشت ناهد مع شقيقتها الكبرى إيناس في عقار المليونير أحمد الرشيدي بالزمالك، وفي أحد الأيام استقلت سيارة أجرة وأمرت السائق بالإسراع، وفي كل لحظة تنظر إلى الخلف لمتابعة سيارة يقودها الشاب الثري محاولاً اللحاق بها.

حسب رواية السكان وقف التاكسي أمام العقار ونزلت منه مسرعةً، وتوجهت إلى المصعد لكنها عادت فورًا إلى الباب، وانتظرت حتى وصل الشاب الملاحق لها وصعدا سويًا إلى الشقة.

بعد لحظات نادت الفنانة الراحلة على البواب وأمرته بإحضار زجاجة مياه غازية، ونزل بعدها الشاب وحيدًا من الشقة واستقل سيارته، في حين استدعت ناهد» البواب مجددًا وطلبت منه شراء أنبوبة أسبرو، التي أحضرها لها فورًا.

مباشرةً ابتلعت أنبوبة الأسبرو كاملةً وسقطت على الأرض مغشيًا عليها، وبعد 15 دقيقة وصلت شقيقتها إلى الشقة وبدأت في دق الجرس، لكن بعد فترة من عدم الاستجابة لفتح الباب توجهت الأخت إلى البواب وسألته عن ناهد، ليخبرها بأنها موجودة بالداخل، على الفور همّ لكسر الباب، بعدها حملتها شقيقتها إلى المستشفى مباشرةً لإسعافها.

فيما بعد اتضح أن الشاب هو أحد أثرياء الفيوم، وسبق أن تردد على شقة ناهد باعتباره خطيبها، وعند سؤاله من قبل المقربين منها عن سبب محاولتها الانتحار أجاب بالنفي، واكتفى بقوله إنها تناولت جاتوه فاسد.