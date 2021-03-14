أحمد زكي يتدرب على الطبلة في لقطة نادرة من كواليس الراقصة والطبال

عدن - ياسمين عبد العظيم - في عام 1984 اجتمع الفنان الراحل أحمد زكي بالفنانة نبيلة عبيد في فيلم الراقصة والطبال الذي يعد من أشهر أفلامها.

تدور أحداث الفيلم حول الطبال عبده الذي اكتشف بعد متاعب مع الراقصة التي عملت معه من عدة شهور مباهج الراقصة الشابة في أحد الموالد والتي تعيش مع اختها زوجة صابر.

يتفق عبده أن يدربها ويحولها الى راقصة مشهورة كي ترقص على ايقاعه البالغ المهارة توافق مباهج على شروط الطبال ومنها ان تدفع له مبلغ عشرة الاف جنية في حالة انفصالها عنه فنيا.

تسير مباهج في طريق الشهرة حتى تصبح من أشهر الراقصات وتقع مباهج في حب الطبال الذى ينشغل عنها بفنه وبفرقته التي كونها ويرفض أن يتزوجها تنفصل مباهج عن عبده وفرقته ويفقد عقله بشعورة بمدى أهمية مباهج في حياته بعد ان رفضت الزواج منه.

الفيلم أخرجه أشرف فهمي وشارك في بطولته نبيلة السيد وعادل أدهم وأحمد غانم ومحمد رضا وكتب السيناريو والحوار مصطفى محرم عن قصة الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

في هذه اللقطة النادرة يظهر أحمد زكي في كواليس تصوير الفيلم وهو يتدرب على الطبلة مستمعا إلى توجيهات المخرج الراحل أشرف فهمي.