عبد الباسط حمودة يتحدث عن زوجته بكلمات مؤثرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال عبدالباسط حمودة، إنه متزوج من ابنة خاله منذ 38 سنة، مضيفا خلال برنامج واحد من الناس على قناة الحياة: مراتي شافت معايا أصعب لحظات وصبرت وتحملت.

وأضاف حمودة: عشت معاها 3 شهور ناكل عيش ناشف ونشرب شاي، واستحملت معايا وهي شريكة حياتي، وهي اللى مدبرة حياتى وأنا بديها فلوسي كلها تتصرف فيها، وبقولها كل سنة وانتي طيبة ودايما معايا يا أحلى ام رامى في الدنيا.

وأشار حمودة إلى أنه لم يتعلم القراءة والكتابة وشق طريقه الفني بكفاح ووصل إلى قلوب الناس.

وتابع: عملت مداح للنبي (ص) مع والدي في الموالد والمناسبات واللي يبدأ في المدح يبقى مطرب كويس.

وأوضح: أنا بحب حسين الجسمى جدا، وأعتبره ابن مصر مش ابن الإمارات بس، وأنا بسميه حسين المصرى ومدير أعماله كلمنى على دويتو بينى وبينه وأتمنى طبعا.

وأكد نجم الغناء الشعبي أنه يرفض دخول ابنته مجال الغناء، مضيفا أنه تزوج مرة ثانية لكن هذه الزيجة لم تدم كثيرا.