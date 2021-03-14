شقيقة دنيا بطمة تغادر السجن بعد قضاء عقوبتها في قضية حمزة مون بيبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرجت ابتسام بطمة شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة من السجن بعد قضاء مدة حبسها سنة المحكوم عليها بتهمة النصب والتشهير في قضية حمزة مون بيبي.

ووفقاً لعدد من الصحف المغربية لم تكن دنيا بطمة في استقبال شقيقتها التي تربطها بها علاقة وثيقة والمتهمة معها في نفس القضية واستقبلها والدها في السيارة التي انطلقت بها مسرعة بمجرد دخول ابتسام بطمة فيها.

وكانت ابتسام بطمة قد قبض عليها لقضاء عقوبتها في القضية بسجن لوداية مع باقي المتهمين، وسبق أن غادرت مصممة الأزياء عائشة عياش السجن بعد أن أتمت عقوبتها التي حددها القضاء لمدة عام، وقبلها بيوم خرج الهاكر أسامة عجي بعد قضائه عاما ونصف العام بخصوص الملف نفسه.

وعلقت الفنانة دنيا بطمة على هذا الخبر بطريقة غير مباشرة، حيث قامت بنشر ستوري بحسابها الشخصي على موقع الإنستجرام، جاء فيها: “صباح الخير جميعا.. اليوم هو أجمل يوم في حياتي”.