شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج – نجمة الرقص الشرقي: جسدي مثير للغاية وبحب التحرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت واحدة من أبرز واجمل نجمات الرقص الشرقي، جمهورها ومحبيها، باعترافات صادمة، حول تفاصيل دقيقة من حياتها الشخصية والمهنية.

وكشفت الراقصة والفنانة الشابة إليسار، عن حبها للتحرش الذي تتعرض له بصورة دائمة بسبب جسدها المثير. مبدية رغبتها في إنجاب أطفال، إلا أنها تخشى من السخرية منهم ومناداتهم ب”اولاد الرقاصة”.

وأكدت نجمة الرقص الشرقي “إليسار” خلال استضافتها في إحدى القنوات الفضائية العراقية مؤخراً، أنها معجبة بشدة بمقتدى الصدر وتحب شخصيته القوية. مشيرة إلى قدرته في اخراج أنصاره بالعراق في مظاهرات حاشدة.

وعن الراقصة المصرية دينا لفتت إلى أنها تعتبرها واحدة من أهرامات مصر، وانها الراقصة المفضلة لديها. مشيرة إلى أن دينا لها تاريخ كبير في الرقص الشرقي، وانها تحبها وتحترمها كثيرًا.

وعبرت الراقصة والفنانة اللبنانية، من خلال برنامج ” مع الفارس”، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عن حبها الشديد لمشاهير الرقص الشرقي، وكذا الجمهور العراقي. مردفة بأن غزل العراقيين بها يذوبها.

وراهن الفارس الراقصة أليسار أن تقدم رقصة، وخلال الرقصة عليه أن لا ينظر إليها وهي تحاول إغرائه بتمايلها أمامه ولم يستطع الإعلامي تمالك نفسه وخسر الرهان.