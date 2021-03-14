البتاع ظهر .. اتفرج صافيناز شغالة رقص جنسي بقميص النوم

شكرا لقرائتكم خبر عن البتاع ظهر – اتفرج صافيناز نازلة رقص بقميص النوم علي السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة صافيناز عبر حسابها في انستغرام مقطع فيديو داخل غرفة النوم وظهرت به تسرح شعرها وترقص على السرير بطريقة مثيرة، وتقوم بحركات ايحائية، مرتدية فستان جينز قصير ومكشوف من منطقة الصدر.

وعبر المتابعون عن انبهارهم بجمالها ورقصها بينما هاجمها البعض بسبب اطلالتها الجريئة ورقصها المثير.

هذا وكانت قد شاركت صافيناز متابعيها بوقت سابق صور لها ببدلة رقص تكشف الكثير من جسدها.

صافيناز راقصة شرقية وممثلة ارمنية، احترفت الرقص الشرقي بسبب شغفها بالاغاني العربية.

لمعت في مصر بعد مشاركتها بعدة افلام كفلم صاحبة السعادة، القشاش وغيرها من الأفلام حيث اصبحت من الراقصات الاكثر طلبا في مصر، رغم تعرضها للكثير من الهجوم بالاوساط الفنية بسبب عملها كراقصة بدون ترخيص واتهام البعض لها بالجاسوسية.

كما اثار رقصها ببدلة رقص تحمل الوان العلم المصري قبل انتخابات 2014 الكثير من الجدل ورفع عليها قضية اهانة العلم المصري وحكم عليها بالسجن لمدة 6 شهور غيابيا ثم برئت من التهمة.