شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ميريام كلينك تخلع ملابسها قطعة قطعة قدام الرجالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة اللبنانية الاستعراضية ميريام كلينك متابعيها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام مقطع فيديو دعت فيه الجمهور الى تحدي خلع الملابس أثناء المشي على جهاز الرياضة المخصص في الجيم

و ظهرت كلينك تخلع ملابسها بشكل مثير ليظهر تحتها لباسها الرياضي الضيق ذو اللون الزهري المعتاد و الذي كشف بدوره على مناطق مثيرة من جسمها الرشيق .

وشاركت ميريام، جمهورها عبر حسابها على تطبيق “انستجرام” عدة فيديوهات للتمارين الرياضية التي تمارسها، بخاصة أنها معروفة بمحافظتها على لياقتها ورشاقتها.