أسرة الفنان مشاري البلام تطالب بفتح تحقيق في أسباب وفاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - في تطور مفاجئ طالبت زوجة الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام ونجله فتح تحقيق في أسباب وفاته.

المحامي حسين بن شيبة أعلن توكيله من قبل زوجة ونجل البلام وكتب عبر حسابه على فيس بوك: بعد توكيل الزوجة والابن، سنتقدم برفع کتاب طلب فتح تحقيق لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن أسباب وفاة الفنان مشاري البلام، وإعداد تقرير مفصَّل عن حالة الراحل.

ويأتي توكيل المحامي خلافاً لما صرح به صالح البلام، والد الفنان مشاري البلام، بأنه لا توجد لديه نية لمقاضاة وزارة الصحة؛ لأنها في النهاية ملتزمة بما تقرّه منظمة الصحة العالمية.

وعلَّق والد الفنان الراحل في أحد اللقاءات التلفزيونية بعد رحيل مشاري قائلاً: أثق في أن لقاح كورونا لا يذبح، لكن إبرة الكورتيزون هي اللي تذبح وتموت.

ولا تزال ملابسات ووقائع ما بعد رحيل مشاري البلام تحت المتابعة، وهو ما دعا محامي الراحل إلى فتح تحقيق حول وفاته. وقد أحدثت وفاة مشاري البلام متأثراً بفيروس كورونا الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية الكويتية منذ رحيله، مع شيوع حالة حزن أصابت الساحة الفنية الخليجية.

كما كثرت التساؤلات حول ما إذا كان خطأ طبي هو الذي أودى بحياة الفنان الراحل مشاري البلام، بعد تداوُل مقطع فيديو عبر حسابات مختلفة على “انستغرام” ظهر فيها والده وهو يتحدث عن سبب موت نجله، مشيراً إلى أنه تمَّ تلقيحه وهو مصاب بفيروس كورونا، وكان يُفترض إجراء فحص كورونا قبل تلقيحه؛ لكي يتم التأكد مما إذا كان مصاباً بكورونا أو لا، كما لفت إلى أنه حُقن بالكورتيزون، وهو الذي تسبب بوفاته.

وكان الراحل قد تمَّ نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بأيام بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، وتأثرت الحالة الصحية له بسبب نقص الأوكسجين، ليتوفاه الله في 25 فبراير الماضي، عن عمر يناهز 49 عاماً.