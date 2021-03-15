العدل جروب تكشف أسباب طرد سارة التونسي من مسلسل حرب أهلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضحت شركة العدل جروب أسباب طرد واستبعاد الممثلة التونسية سارة التونسي من مسلسل حرب أهلية للنجمة يسرا والذي تشارك فيه بموسم دراما رمضان 2021.

المنتج جمال العدل قال إن سبب الابتعاد هو افتعالها لبعض المشاكل، والتى كانت ستؤثر بالسلب على أجواء العمل بالمسلسل، بالإضافة إلى عدم وجود تصاريح وورق نقابي لها، مشيراً أنها وعدت بأنها ستأتي به ولكن لم يحدث ذلك.

وأضاف العدل قائلاً: النقابة بعتت لنا وقالت إنها مينفعش تشتغل لأن دورها كبير بالمسلسل، فاضطرينا لتغييرها، لذلك قامت الشركة باستبعادها ، واختارت الفنانة أروي جودة لأداء الدور والشخصية، وهو دور ذو مساحة ومؤثر وفعال في سياق الأحداث.

كما تداولت بعض الأخبار المؤكدة حول أن هناك أسباب خفية آخرى وراء استبعاد سارة التونسي وهي افتعالها بعض المشكلات مع بطلي العملة النجمة يسرا والفنان باسل الخياط.

وكانت المشكلة الأولى هي تأخر سارة التونسي عن موعد التصوير لساعات طويلة، اضطرت فيها الفنانة يسرا لانتظارها حتى يتم تصوير مشهد واحد يجمعهما، كما طالبت بتعيين ماكيير خاص بها غير أن شركة العدل جروب رفضت الأمر لوجود فريق خاص بها.

وكانت المشكلة الثانية مع الفنان باسل خياط، إذ احتدت عليه في النقاش عدة مرات.