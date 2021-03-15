نقل إبراهيم الحربي إلى العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - نقل الفنان إبراهيم الحربي الممثل والمنتج السعودي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته نتيجة للإصابة بـفيروس كورونا مما تسبب في حالة من الخوف والرعب حيث يعاني من نقص في نسبة الأكسجين في الدم وهو ما أقلق محبيه في السعودية والخليج.

إبراهيم الحربي وبمجرد إعلان خبر إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى العناية المركزة انهالت عليه الدعوات بالشفاء العاجل وتجاوز هذه المحنة الصعبة إلا أن ابنه أعلن عبر حسابه على تويتر أن حالة والده مستقرة ويتلقى العلاج المناسب حالياً في مستشفى جابر.

وأضاف يوسف ابن الفنان إبراهيم الحربي أن الأخبار المتداولة عن دخوله إلى العناية المركزة هو أمر غير صحيح على الإطلاق حيث قال: والدي بصحة جيدة ويتلقى العلاج في مستشفى جابر وعار عن الصحة ما يتردد عن دخوله العناية المركزة نسأل الله الشفاء له ولجميع المرضى.