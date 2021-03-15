خطوة غير متوقعة من عمرو دياب تجاه دينا الشربيني

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الكاتب والسيناريست محمد سليمان عبد الملك مؤلف مسلسل قصر النيل الذي تقوم الفنانة دينا الشربيني ببطولته وتصوير مشاهده حالياً عن إهداء الفنان عمرو دياب عطره الجديد له.

عمرو دياب اختار عدد من فريق العمل وأهدى لهم عطره الجديد وكان على رأسهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهم.

وبسبب الصداقة الغير قوية التي تربط بين عمرو دياب وفريق عمل مسلسل دينا الشربيني “قصر النيل” جعل هناك تساؤلات عن سر إهداء العطر لهم مما جعل البعض يستنتج هل هذا نوع من اتصال الود يسعى إليه عمرو دياب إلى دينا الشربيني؟