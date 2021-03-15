للمرة الثانية خلال أيام.. نقل اعتماد خورشيد للمستشفى.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت الحالة الصحية للفنانة والمنتجة الشهيرة اعتماد خورشيد تدهورًا كبيرًا، مما تطلب نقلها إلى المستشفى بعد أيام من عودتها للمنزل بعد استقرار حالتها الصحية.

ووفقًا لما ذكره إيهاب نجل الفنانة اعتماد خورشيد، فإن والدته تعاني صعوبة في التنفس، ومشكلات خاصة بالقلب، مما استدعى نقلها مرة أخرى إلى المستشفى.

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وأكد إيهاب على أن حالة والدته الصحية متأخرة، وأنها طلبت منه إعادتها المستشفى مرة ثانية، حيث قالت له إنها تشهير بالتعب رغم خضوعها للرعاية الطبية المتكاملة داخل المنزل، بعد خروجها من العناية المركزة، إلا أنها تواجه صعوبة في التنفس باستمرار.

وأضاف نجل الفنانة اعتماد خورشيد أنه سيتم نقلها إلى المستشفى مرة أخرى اليوم، مطالباً الجمهور بالدعاء لها حتى تعود لحالتها الصحية الطبيعية.

وتعرضت اعتماد خورشيد لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بسيارة الإسعاف، إذ عانت من صعوبة في عملية التنفس، ودخولها العناية المركزة.