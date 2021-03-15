شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج.. محمد رمضان في كارثة جديدة تقشعر لها الأبدان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لإصابة خطيرة في ظهره خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد “موسى” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر الفنان رمضان، صورة توضح حجم الإصابة التي تعرض لها، عبر حسابه في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كما وعلق على الصورة قائلا: “دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تماماً ومنهم عمرو اديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس الف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي #ثقة_في_الله_نجاح #رمضان_يجمعنا #موسى ومفاجات تانية كتير“