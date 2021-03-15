شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر شبه عاري – اتفرج روبي نازل رقص عشرة بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت الفنانة روبي ومصممة الأزياء بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرتا ترقصان على أنغام أغنية روبي الجديدة “حتة تانية”.

وشوهدت روبي وهي تحتفل بنجاح أغنيتها الجديدة التي أطلقتها مؤخراً عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بصحبة العديد من أصدقائها الذين شاركوها فرحتها بأغنيتها الجديدة.

يذكر أن روبي أحيت مؤخراً حفلاً غنائياً تحت سفح الأهرامات وقدمت مجموعة من أغنياتها القديمة مثل “أنت عارف ليه”، و”ليه بيداري كدا” إلى جانب أغاني ألبومها الجديد “حتة تانية”.