شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فيفي عبده ترتدي الحجاب وتكشف صدرها العاري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع اعلان فيفي عبده انتكاستها الصحية مجددا بعد أن كانت تعافت من ازمة صحية مماثلة أعاد رواد التواصل الاجتماعي تداول صورة لها تظهر من خلالها وهي مرتدية الحجاب بينما صدرها مكشوفا .

ولقيت الصورة ردود فعل مثيرة ومتباينة حيث غلبت عليها الدعوات بالشفاء لها .

وفيفي عبده هي راقصة وممثلة من مواليد محافظة المنوفية، والدها ضابط. بدأت حياتها راقصة فنون شعبية بفرقة عاكف، وقد هربت من أهلها حين عارضوا فكرة عملها في مجال الرقص.

ظهرت للمرة الأولى في السينما من خلال فيلم (الرسالة) بدور الراقصة عام 1976، ثم أُسندت إليها البطولات السينمائية؛ حيث كانت انطلاقتها في فيلم (امرأة واحدة لا تكفي)، ثم تنوعت أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

من مسرحيتها (شباب امرأة) عام 1979، وفي التلفزيون مثلت العديد من المسلسلات مثل (الآنسه كاف) و(الحقيقة والسراب). حاليًا هي متزوجة من رجل الأعمال الآردني محمد الديرادي، وأنجبت ابنتها الصغرى هنادي.