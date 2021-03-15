نيللي تجمع بين الجمال والإثارة في صور شاطئية نادرة بملابس البحر

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت صور وإطلالات الفنانة نيللي تستحوذ على اهتمام الجمهور الذي مازال يحتفظ في ذاكرته بأعمالها خاصة فوازير رمضان التي قدمتها على مدى سنوات بالتلفزيون المصري.

ولدت نيللي من أصول أرمينية في مدينة القاهرة يوم 3 يناير في عام 1949.

بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء.

استمرت نيللي في التمثيل حتى نالت دور البطولة في فيلم المراهقة الصغيرة في عام 1966، ومن أفلامها التي شاركت فيها بعد ذلك بيت الطالبات، أجازة صيف، دلع البنات، مذكرات الآنسة منال، طائر الليل الحزين، الغول.

خاضت نيللي مجال الدراما التليفزيونية وقدمت عدد من المسلسلات من أشهرها برديس مع الفنان الراحل كرم مطاوع.

تزوجت نيللي أكثر من مرة أشهرها كان من المخرج حسام الدين مصطفى الذي أخرج لها العديد من الأعمال وانتهى زواجهما بالطلاق نتيجة فارق السن والغيرة.