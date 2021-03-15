دينا داش تتعرض لموقف محرج في ليلة زفافها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت اليوتيوبر الشهيرة دينا داش لموقف محرج في ليلة زفافها، حيث ظهرت في فيديو برفقة والدتها السيدة أمل الشورجي، أثناء التحضيرات وكواليس حفل الزفاف الشهير.

وبحسب ما جاء في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت دينا داش أثناء خروجها ببروفة فستان الزفاف، إذ تعثرت وسقطت على الأرض.

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وخلال مقطع الفيديو، كان الحضور يلقون عليها نصائح عدة فيما يخص الفستان جاءت كالتالي: «دي لسه بروفة اوعي تمسكي الفستان وانتي ماشية، امسكيه من قدام علشان متتكعبليش».

لتلقط البلوجر أطراف الحديث مُعلّقة: «متخافوش مش هقع تاني»، وأرفقت والدة البلوجر تعليقًا على مقطع الفيديو، قائلةً: «أنا ودينا ولحظات بروفة الفستان، افتقدها كثيرًا».